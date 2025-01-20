Мишустин утвердил переход Екатеринбурга на новые тарифы ЖКХ

21 января 2025 в 10:57 Размер текста - 17 +

Новая схема по тарифам заработает не ранее чем с 1 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заявку Екатеринбурга на переход в новую ценовую зону по теплу, о которой ранее писало URA.RU, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распоряжение от 20 января опубликовано на портале правовой информации. «В соответствии с пунктом 15 части первой статьи четвертой Федерального закона „О теплоснабжении“ отнести городской округ муниципальное образование „город Екатеринбург“ к ценовой зоне теплоснабжения», — говорится в документе. Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своем первом после отставки интервью пояснял, что новая схема заработает не ранее чем с 1 июля. Новость по теме Команда Вексельберга добилась ЖКХ-революции в Екатеринбурге: как это отразится на горожанах Речь идет о так называемой альткотельной. Суть в том, что теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Во второй половине 2025 года размер индексации тарифов в регионе для большинства муниципалитетов ограничен 13%. Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше этой нормы, разницу компенсирует государство, говорил ранее URA.RU вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. А взамен энергетики должны будут менять до 100 километров сетей ежегодно. Если бизнес не будет этого делать, а также начнет предоставлять услуги более низкого качества, последуют серьезные санкции. Переговоры между чиновниками и заинтересованным бизнесом — прежде всего ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — шли несколько лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявку Екатеринбурга на переход в новую ценовую зону по теплу, о которой ранее писало URA.RU, одобрил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распоряжение от 20 января опубликовано на портале правовой информации. «В соответствии с пунктом 15 части первой статьи четвертой Федерального закона „О теплоснабжении“ отнести городской округ муниципальное образование „город Екатеринбург“ к ценовой зоне теплоснабжения», — говорится в документе. Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своем первом после отставки интервью пояснял, что новая схема заработает не ранее чем с 1 июля. Речь идет о так называемой альткотельной. Суть в том, что теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы. Во второй половине 2025 года размер индексации тарифов в регионе для большинства муниципалитетов ограничен 13%. Если энергетикам нужно будет поднять тарифы выше этой нормы, разницу компенсирует государство, говорил ранее URA.RU вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. А взамен энергетики должны будут менять до 100 километров сетей ежегодно. Если бизнес не будет этого делать, а также начнет предоставлять услуги более низкого качества, последуют серьезные санкции. Переговоры между чиновниками и заинтересованным бизнесом — прежде всего ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — шли несколько лет.