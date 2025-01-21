«Дефицит не ушел»: в Свердловской области стало больше молока — бизнес опроверг

По итогам 2024 года в Свердловской области произвели на 1,7% больше тонн молока, чем в 2023 году. Однако на крупных предприятиях не заметили увеличения объемов сырья. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Талицкое молоко» Юрий Окунев. Актуальные данные о производстве опубликовал Свердловскстат.
«Увеличение произошло всего лишь на пару процентов. Рост есть — это замечательно, но мы не видим, что местные заводы полны молоком. Дефицит молока есть, он не „ушел“, он стабилизировался, стал не таким острым, но сохраняется», — прокомментировал Окунев.
Судя по данным из официальной статистики, в 2024 году было произведено 795,6 тысяч тонн молока. В то время как в 2023 году произвели 781,9 тысяч тонн молока (+1,7% за прошлый год). К 13 января один литр пастеризованного молока стал стоить 87,21 рублей, а ультрапастеризованного — 119,23 рублей.
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