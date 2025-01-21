Свердловская фирма построит станцию для слива отходов в Кургане

Свердловская компания построит в Кетовском округе Курганской области станцию для слива жидких бытовых отходов. На эти цели будет потрачено чуть более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в контракте, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Установкой приемно-сливной станции для привозных стоков и жидких бытовых отходов для нужд Кетовского округа займется ООО „Инженерная Группа Плана“ из Екатеринбурга. Стоимость контракта: 10 083 333 рублей», — указано в документе. Пункт слива ЖБО появится по улице Омской, 150Б.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новая точка слива для жидких бытовых отходов при въезде в микрорайон Кулацком. На станции уже завершаются пусконаладочные работы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.