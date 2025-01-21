Свердловская фирма построит станцию для слива отходов в Кургане

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В Кургане установят станцию слива ЖБО для Кетовского округа
В Кургане установят станцию слива ЖБО для Кетовского округа Фото:

Свердловская компания построит в Кетовском округе Курганской области станцию для слива жидких бытовых отходов. На эти цели будет потрачено чуть более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в контракте, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Установкой приемно-сливной станции для привозных стоков и жидких бытовых отходов для нужд Кетовского округа займется ООО „Инженерная Группа Плана“ из Екатеринбурга. Стоимость контракта: 10 083 333 рублей», — указано в документе. Пункт слива ЖБО появится по улице Омской, 150Б.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новая точка слива для жидких бытовых отходов при въезде в микрорайон Кулацком. На станции уже завершаются пусконаладочные работы.

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Свердловская компания построит в Кетовском округе Курганской области станцию для слива жидких бытовых отходов. На эти цели будет потрачено чуть более 10 миллионов рублей. Об этом сообщается в контракте, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. «Установкой приемно-сливной станции для привозных стоков и жидких бытовых отходов для нужд Кетовского округа займется ООО „Инженерная Группа Плана“ из Екатеринбурга. Стоимость контракта: 10 083 333 рублей», — указано в документе. Пункт слива ЖБО появится по улице Омской, 150Б. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится новая точка слива для жидких бытовых отходов при въезде в микрорайон Кулацком. На станции уже завершаются пусконаладочные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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