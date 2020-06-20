Новости кризиса 20 июня: ЦБ снизил ключевую ставку, безработица в России достигла рекорда

В течение последней рабочей недели цены на нефть шли вверх, но к выходным несколько снизились. Сейчас стоимость нефти Brent остановилась на 41,96 доллара за баррель (+0,45%), бочка WTI стоит 39,45 доллара (+0,61%). При этом эксперты предполагают, что дальнейшего бурного роста цен на нефть не произойдет — в ближайшее время ожидается очередной цикл спада цен.
Курс рубля укрепляет свои позиции на поддержке нефтяных фьючерсов. К закрытию Московской биржи стоимость американского доллара составила 69 рубля 43 копейки (-0,42), евро — 77 рублей 65 копеек (-0,65). Российский фондовый рынок закончил неделю ростом.
Ситуация в России
Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, такое решение было принято с учетом развития ситуации в экономике РФ и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, снижение ключевой ставки было ожидаемым, поэтому курс рубля не отреагировал на эти изменения.
Безработица в России достигла рекорда за последние восемь лет — 4,51 млн человек. Уровень безработицы в мае вырос с 5,8% до 6,1% — последний он превышал 6% в марте 2012 года. Вместе с тем в апреле 2020 года
Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По мнению экспертов банковского дела, так же могут поступить и другие банки. Тем временем в Центробанке заявили, что комиссии за переводы денег внутри банка
Экономика России в мае
Что происходит в мире
Странам ОПЕК+ предстоит к концу июня решить вопрос компенсации слабого
Лидеры Евросоюза продлили на полгода
Министр финансов США Стивен Мнучин опасается, что санкции Вашингтона против других государств окажут негативное воздействие на экономику США. Основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты.
Прогнозы экспертов
Показатели годовой инфляции в России могут повыситься и
Снижение ВВП России в 2020 году с учетом пандемии коронавируса может
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