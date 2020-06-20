Новости кризиса 20 июня: ЦБ снизил ключевую ставку, безработица в России достигла рекорда

Реальные зарплаты россиян снижаются Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В течение последней рабочей недели цены на нефть шли вверх, но к выходным несколько снизились. Сейчас стоимость нефти Brent остановилась на 41,96 доллара за баррель (+0,45%), бочка WTI стоит 39,45 доллара (+0,61%). При этом эксперты предполагают, что дальнейшего бурного роста цен на нефть не произойдет — в ближайшее время ожидается очередной цикл спада цен.

Курс рубля укрепляет свои позиции на поддержке нефтяных фьючерсов. К закрытию Московской биржи стоимость американского доллара составила 69 рубля 43 копейки (-0,42), евро — 77 рублей 65 копеек (-0,65). Российский фондовый рынок закончил неделю ростом.

Ситуация в России

Центробанк впервые за пять лет понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, такое решение было принято с учетом развития ситуации в экономике РФ и на финансовых рынках в течение последних полутора месяцев. По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, снижение ключевой ставки было ожидаемым, поэтому курс рубля не отреагировал на эти изменения.

Безработица в России достигла рекорда за последние восемь лет — 4,51 млн человек. Уровень безработицы в мае вырос с 5,8% до 6,1% — последний он превышал 6% в марте 2012 года. Вместе с тем в апреле 2020 года реальные зарплаты россиян упали на 2%. Это первое падение реальных заработков с июля 2016 года.

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По мнению экспертов банковского дела, так же могут поступить и другие банки. Тем временем в Центробанке заявили, что комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны . Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов.

Экономика России в мае сократилась на 10,9%. Таким образом, российский ВВП снижается второй месяц подряд и сократилось на 3,7% в годовом выражении. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что стране удается с минимальными потерями выходить из ситуации с коронавирусом — ключевые звенья экономики доказали, что способны выдерживать большую нагрузку, и в целом экономика РФ сумела приспособиться к непростому вызову.

Что происходит в мире

Странам ОПЕК+ предстоит к концу июня решить вопрос компенсации слабого сокращения добычи нефти. Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман, соглашение должно выполняться «до буквы и без исключений».

Лидеры Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Это решение последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали остальных лидеров о реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине.

Министр финансов США Стивен Мнучин опасается, что санкции Вашингтона против других государств окажут негативное воздействие на экономику США. Основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты.

Прогнозы экспертов

Показатели годовой инфляции в России могут повыситься и достигнуть пика в феврале 2021 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это связано с эффектом низкой базы прошлого года.

Снижение ВВП России в 2020 году с учетом пандемии коронавируса может составить 4-5% , считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. При этом он отметил, что в настоящий момент рано делать прогнозы по объему прямых инвестиций в Россию в этом году.

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