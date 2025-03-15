В Запорожской области дрон-перехватчик «Сармат» разогнался до скорости 318 км/ч

Новый дрон-перехватчик, разработанный добровольческим отрядом Б.А.Р.С «Сармат», достиг рекордной скорости 318 километров в час во время испытаний в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель группы разработчиков с позывным Чапай.
«„Сармат“ достиг на испытаниях в Запорожской области скорости 318 километров в час», — сказал Чапай агентству РИА Новости. Он отметил, что дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1» при том, что его максимальная скорость современных гоночных машин составляет около 350 километров в час.
Чапай добавил, что дрон-перехватчик оснащен боевой частью и в ближайшее время получит версию с автоматом захвата цели, что расширит его функциональные возможности. Он уточнил, что «Сармат» предназначен для поражения вражеских беспилотников, атакующих объекты в тыловых районах России.
Ранее казанские разработчики представили новый беспилотник самолетного типа «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 километров. Он имеет размах крыла 1,8 м, оснащен тремя камерами, включая тепловизор и 30-кратный зум. Дрон весит до трех килограммов, что позволяет запускать его с рук.
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