Возможность проверять будущих служителей рассмотрят в Госдуме Фото: Илья Московец © URA.RU

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У будущих священнослужителей могут начать проверять психику и отсутствие судимостей. С таким предложением на фоне ситуации с уральским схиигуменом Сергием выступил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко. Соответствующее предложение он направил в патриархию.

«Суть изменений сводилась бы к изменению норм, включающих служителей в список профессий с обязательным медосвидетельствованием на наличие психических заболеваний, а также предоставлением справки об имеющейся или имевшейся судимости», — приводит выдержку из документа Марченко РИА «Новости».

В новых нормах предлагается учитывать преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности и половой свободы, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира, также против общественной безопасности и безопасности человечества, отмечает сайт VSE42.Ru. Кроме того, Марченко предлагает включить в структуру РПЦ отдел по внутренним делам епархии, по аналогии с МВД, где существует подразделение, выявляющее оборотней в погонах.

Схиигумен Сергий прославился из-за проповедей, в которых заявлял, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно посадить на самоизоляцию», лишить «свободы и работы». Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, однако он продолжил вести проповеди и призывать людей нарушать самоизоляцию, после чего Сергия запретили в служении. Также на него заведено административное дело, его рассмотрение состоится 7 июля. Последний инцидент произошел в Среднеуральском женском монастыре Сергия на прошлой неделе: нападению послушников подверглась журналистка Ксения Собчак, приехавшая на Урал делать фильм о насилии над детьми в монастыре.

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