В Пермском крае сразу несколько территорий стали лидерами «протестного» голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. Итоги голосования опубликованы на сайте краевого избиркома, который обработал 100% протоколов.
Больше всего проголосовавших против одобрения поправок:
- Октябрьский городской округ (33%);
- ЗАТО Звездный (31,5%);
- Бардымский муниципальный район (30,4%);
- Пермь (более остальных не поддержали одобрение поправок жители двух районов — Ленинского (37%) и Дзержинского (34%), еще в двух — Индустриальном и Кировском — таковых оказалось чуть более 32%).
Больше всего проголосовавших за одобрение поправок:
- Кудымкарский муниципальный округ — 81%;
- Кишерсткий муниципальный округ — 80%;
- Оханский городской округ — 77,98%.
Еще в трех территориях — Чердынском городском округе, Юсьвинскоим, Большесосновском муниципальных районах — «за» одобрения высказалось более 77% проголосовавших.
По данным крайизбиркома, в голосовании приняло участие 52,49% избирателей. Одобрение поправок поддержали 70,75% проголосовавших, против высказалось 28,27% пермяков. Голосование прошло без серьезных нарушений.
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