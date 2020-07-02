Пермяки в ряде территорий не поддержали изменения в Конституцию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Пермском крае сразу несколько территорий стали лидерами «протестного» голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. Итоги голосования опубликованы на сайте краевого избиркома, который обработал 100% протоколов.

Больше всего проголосовавших против одобрения поправок:

Октябрьский городской округ (33%);

ЗАТО Звездный (31,5%);

Бардымский муниципальный район (30,4%);

Пермь (более остальных не поддержали одобрение поправок жители двух районов — Ленинского (37%) и Дзержинского (34%), еще в двух — Индустриальном и Кировском — таковых оказалось чуть более 32%).

Больше всего проголосовавших за одобрение поправок:

Кудымкарский муниципальный округ — 81%;

Кишерсткий муниципальный округ — 80%;

Оханский городской округ — 77,98%.

Еще в трех территориях — Чердынском городском округе, Юсьвинскоим, Большесосновском муниципальных районах — «за» одобрения высказалось более 77% проголосовавших.

По данным крайизбиркома, в голосовании приняло участие 52,49% избирателей. Одобрение поправок поддержали 70,75% проголосовавших, против высказалось 28,27% пермяков. Голосование прошло без серьезных нарушений.