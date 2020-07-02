01 июля 2020
30 июня 2020

Названы протестные районы Пермского края. Они выступили против поправок в Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по изменению конституции уличное. Пермь, голосование за конституцию
Пермяки в ряде территорий не поддержали изменения в Конституцию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Пермском крае сразу несколько территорий стали лидерами «протестного» голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ. Итоги голосования опубликованы на сайте краевого избиркома, который обработал 100% протоколов.

Больше всего проголосовавших против одобрения поправок:

  • Октябрьский городской округ (33%);
  • ЗАТО Звездный (31,5%);
  • Бардымский муниципальный район (30,4%);
  • Пермь (более остальных не поддержали одобрение поправок жители двух районов — Ленинского (37%) и Дзержинского (34%), еще в двух — Индустриальном и Кировском — таковых оказалось чуть более 32%).

Больше всего проголосовавших за одобрение поправок:

  • Кудымкарский муниципальный округ — 81%;
  • Кишерсткий муниципальный округ — 80%;
  • Оханский городской округ — 77,98%.

Еще в трех территориях — Чердынском городском округе, Юсьвинскоим, Большесосновском муниципальных районах — «за» одобрения высказалось более 77% проголосовавших.

По данным крайизбиркома, в голосовании приняло участие 52,49% избирателей. Одобрение поправок поддержали 70,75% проголосовавших, против высказалось 28,27% пермяков. Голосование прошло без серьезных нарушений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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