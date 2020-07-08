МВД планирует внести изменения в оформление документов автовладельцев
Пенсионеры и предприниматели получат отсрочки по долгам, авиакомпании не будут возвращать деньги за билеты, Сбербанк снизил ставки по ипотеке, водительские документы поменяются, в Москве арестовали советника главы «Роскосмоса», в Крыму задержали банду террористов. Все самые интересные и важные новости в России к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:
Госдума приняла закон об отсрочке платежей
- Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект о защите имущества и средств пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от пандемии.
- Для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, закон предусматривает рассрочку по долгам до миллиона рублей на два года.
- Владельцам малого и среднего бизнеса предлагается давать рассрочку по долгам до 15 млн на срок до года.
- Закон запрещает приставам и коллекторам взыскивать имущество должников до 31 декабря 2020 года.
Авиакомпании не станут возвращать деньги за отмененные рейсы
- Правительство России вынесло постановление, согласно которому, авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы.
- Согласно документу, авиаперевозчики будут обязаны принимать ваучеры для оплаты билетов на другие рейсы.
Сбербанк снизил ставку по ипотеке
- Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5%.
- Теперь, если регистрировать сделку онлайн, то минимальная ставка на готовое жилье в ипотеку составит 7,3%.
- Минимальная ставка по программе господдержки для семей с детьми, на покупку квартиры в новостройке составит 1,2%.
В России могут изменить водительские документы
- МВД России планирует привести водительские права и документы на автомобили в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.
- Водительское удостоверение хотят дополнить надписью DRIVING LICENCE (водительские права).
- В свидетельстве о регистрации авто будет указываться сведения о мощности двигателя.
- Кроме того планируется внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку спецсигналов.
В Москве арестован советник главы «Роскосмоса»
- Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в госизмене.
- В СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.
- После ареста Ивана Сафронова задержано более 20 журналистов, которые вышли на одиночные пикеты в его поддержку. В их числе оказалась Ксения Собчак.
Силовики задержали банду террористов Крыму
- Спецназ ФСБ во время спецоперации задержал трех лидеров группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории России) и четверых активных участников.
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