07 июля 2020

Самое актуальное в России на 8 июля. Бизнесменам отсрочили платежи по кредитам, Сбербанк снизил ставку на ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
МВД планирует внести изменения в оформление документов автовладельцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пенсионеры и предприниматели получат отсрочки по долгам, авиакомпании не будут возвращать деньги за билеты, Сбербанк снизил ставки по ипотеке, водительские документы поменяются, в Москве арестовали советника главы «Роскосмоса», в Крыму задержали банду террористов. Все самые интересные и важные новости в России к утру 8 июля — в обзоре URA.RU:

Госдума приняла закон об отсрочке платежей

  • Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект о защите имущества и средств пенсионеров и бизнеса, пострадавшего от пандемии.
  • Для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода, кроме пенсии в размере менее двух МРОТ, закон предусматривает рассрочку по долгам до миллиона рублей на два года.
  • Владельцам малого и среднего бизнеса предлагается давать рассрочку по долгам до 15 млн на срок до года.
  • Закон запрещает приставам и коллекторам взыскивать имущество должников до 31 декабря 2020 года.

Авиакомпании не станут возвращать деньги за отмененные рейсы

  • Правительство России вынесло постановление, согласно которому, авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы.
  • Согласно документу, авиаперевозчики будут обязаны принимать ваучеры для оплаты билетов на другие рейсы.

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

  • Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5%.
  • Теперь, если регистрировать сделку онлайн, то минимальная ставка на готовое жилье в ипотеку составит 7,3%.
  • Минимальная ставка по программе господдержки для семей с детьми, на покупку квартиры в новостройке составит 1,2%.

В России могут изменить водительские документы

  • МВД России планирует привести водительские права и документы на автомобили в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.
  • Водительское удостоверение хотят дополнить надписью DRIVING LICENCE (водительские права).
  • В свидетельстве о регистрации авто будет указываться сведения о мощности двигателя.
  • Кроме того планируется внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку спецсигналов.

В Москве арестован советник главы «Роскосмоса»

  • Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов задержан в Москве по подозрению в госизмене.
  • В СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.
  • После ареста Ивана Сафронова задержано более 20 журналистов, которые вышли на одиночные пикеты в его поддержку. В их числе оказалась Ксения Собчак.

Силовики задержали банду террористов Крыму

  • Спецназ ФСБ во время спецоперации задержал трех лидеров группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории России) и четверых активных участников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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