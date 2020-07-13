12 июля 2020

Свердловскую область готовят к жизни после COVID. В графике губернатора праздник, туризм и спорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений
Сам губернатор готовится к командировке в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловские власти готовятся к выходу из карантина и возвращению к повседневной жизни с праздниками и массовыми мероприятиями. Такой вывод можно сделать из графика главы региона Евгения Куйвашева на текущую неделю.

13 июля у губернатора помимо обычных совещаний запланированы две встречи — с региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и управляющим директором Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК), депутатом заксобрания Алексеем Кушнаревым. Также в этот день глава региона планирует записать видеопоздравления ко Дню металлурга, а также комментарий о поддержке идеи о создании кластера «Гора Белая» (популярный туристический объект находится неподалеку от Нижнего Тагила).

Во вторник Евгений Куйвашев отправится в Москву, где примет совещание в Минспорте. Речь, по всей видимости, пойдет подготовке к Универсиаде 2023 года. Еще одно заседание, посвященное этому событию, пройдет на региональном уровне в пятницу. Также не исключается, что Куйвашев в среду посетит футбольный матч, на котором встретятся команды «Урал» и «Локомотив».

В четверг в графике губернатора кроме заседания правительства значится участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Несмотря на постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, в регионе внимание к проблеме остается повышенным. В графике Евгения Куйвашева на вторник — участие в заседании рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу в режиме ВКС, а позже совещание по той же теме с главами муниципальных образований области. Совещание с главами муниципалитетов пройдет и в пятницу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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