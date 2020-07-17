Фитнес-центры пострадали из-за кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу 2020 года могут закрыться 70% фитнес-клубов в стране, уже сейчас отрасль потеряла 20% игроков, говорится в петиции Ассоциации операторов фитнес-индустрии. URA.RU поговорило с экспертами и подготовило инструкцию, что делать, если закрылся спортзал.

В тексте петиции представители отрасли обращаются к президенту России Владимиру Путину с просьбой повлиять на глав регионов, которые не разрешают открываться фитнес-центрам. Обращение подписали более восьми тысяч человек.

Можно ли требовать компенсацию?

Потребитель имеет право на компенсацию по закону, рассказывает юрист Людмила Кнеллер. По ее словам, сперва нужно обсудить с клубом условия, и только потом идти в суд. «Исходить нужно из каждого конкретного договора, какие условия там прописаны. Оптимальным вариантом для клиента будет возврат денежных средств», — поясняет она.

На компенсацию клиент может рассчитывать, даже если он пользовался услугами сети и закрылся наиболее удобный для него филиал. «Вы приобретали карту в конкретный клуб, в тот, который вы изъявили желание идти. Смысл вашего договора с фитнес-сетью в том, что вы покупаете услугу в конкретном месте. Если сеть решила закрыть этот клуб, то вы получаете полное право получить деньги или добиться более привлекательных условий», — отмечает совладелец сети Bright Fit Алексей Романов. Он отметил, что в кризис возможны задержки с получением денег, но рано или поздно деньги клиенту вернут.

Как договориться с фитнес-клубом?

Если компания признана банкротом, то клиент может поучаствовать в разделе средств, остающихся после банкротства. Для этого человек идет в суд с требованием о предоставлении компенсации и получает исполнительный лист, после чего передает его конкурсному управляющему, объясняет Кнеллер.

Если юридическое лицо существует, но спортзал закрыт, то в таком случае клиенту нужно писать претензию и предлагать условия, которые устроили бы обе стороны. «Претензия пишется на имя юридического лица, того, с кем был заключен договор. На юридический адрес или адрес для почтовой корреспонденции клиент направляет претензию и предлагает урегулировать ситуацию: возврат средств, перенос абонемента в другой зал, продление абонемента», — добавила юрист. В зависимости от того, получает человек ответ или нет, он может обратиться в суд.

Фитнес-центры заинтересованы в том, чтобы договориться с клиентом, однако мирное решение проблемы остается на совести владельцев сети. «Во всех историях, которые я слышал, с клиентом договаривались. Если сеть не вступает в диалог, значит, это такая сеть, такая у нее репутация», — заключил Романов.