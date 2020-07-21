20 июля 2020
19 июля 2020
18 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 21 июля. Жители курганского района живут без воды, активисты готовят митинг против мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против пенсионной реформы. Курган, нет, митинг, протест
Активисты Шадринска намерены провести митинг 1 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Троицком районе две недели нет воды — В Шадринске экс-мэр не смог попасть в свой кабинет, а активисты подали уведомление о митинге — В селе Шастово отстранили главу сельсовета. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

Жители Троицкого района две недели живут без воды

Экс-председатель гордумы Шадринска вызвал полицию в мэрию

  • Отправленный в отставку председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных 20 июля вызвал в мэрию полицию из-за того, что дверь в его бывший кабинет была опечатана.


В Шадринске активисты выйдут на митинг


В селе Шастово отстранили главу сельсовета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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