Активисты Шадринска намерены провести митинг 1 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Троицком районе две недели нет воды — В Шадринске экс-мэр не смог попасть в свой кабинет, а активисты подали уведомление о митинге — В селе Шастово отстранили главу сельсовета. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 июля — в обзоре URA.RU:

Жители Троицкого района две недели живут без воды

В Троицком районе и частном секторе Катайска уже две недели вода подается с двух часов ночи до шести утра. По словам представителей администрации, система водоснабжения города требует полной реконструкции, но на это в бюджете нет денег.

Экс-председатель гордумы Шадринска вызвал полицию в мэрию

Отправленный в отставку председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных 20 июля вызвал в мэрию полицию из-за того, что дверь в его бывший кабинет была опечатана.



В Шадринске активисты выйдут на митинг

Правозащитники Шадринска 1 августа намерены провести митинг перед зданием администрации Шадринска, чтобы заявить о неэффективной работе местных властей.



В селе Шастово отстранили главу сельсовета

Глава администрации Шастовского сельсовета Варгашинского района Людмила Речкина отстранена от занимаемой должности из-за расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, фигурантом которого стала чиновница.