Андрей Косилов заявил, что дал показания по собственной инициативе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывшего вице-губернатора Челябинской области и главу агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова 4 июля допросили в суде по делу о ДТП с его участием, в котором пострадали три молодых екатеринбуржца. Косилов выступил в качестве обвиняемого, хотя мог отказаться от дачи показаний, заявил он URA.RU.

«Мне давали разные рекомендации по этому поводу. Я сразу сказал, что буду давать исчерпывающие показания в суде, чтобы обеспечить максимальную прозрачность разбирательства», — пояснил корреспонденту URA.RU экс-чиновник.

По его словам, такой подход позволил добиться важного результата. «Сегодня суд решил опросить авторов экспертизы, на которой базируются выводы следствия и которая вызывает у нас много вопросов. В частности, скорость „Лады“ в момент столкновения определена в 50 км/час, хотя стрелка спидометра застыла на цифре в 1,5 раза большей. При этом показания датчиков подушек безопасности, позволяющих точно назвать цифры, за год так и не были сняты — скорости определялись по показаниям свидетелей», — пояснил Косилов.

Также он сообщил, что предоставил суду документы, подтверждающие передачу семье наиболее пострадавшей при аварии девушки более 1,6 млн рублей на лечение и реабилитацию.

Авария произошла 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta с тремя жителями Екатеринбурга. Последние серьезно пострадали. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).