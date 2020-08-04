Средства защиты обязательны даже в «горячих» цехах металлургических предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 августа — 238-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 148-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 332 случая заражения, выздоровели 8 119 и скончались 266 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 866 627 (+5 204) случая заражения. Вылечились 669 026 (+7 555) пациентов — почти 77% от заболевших. Умерли 14 490 (+139) человек — 1,6% от заразившихся.

Полная отмена карантина все ближе

Число заболевших продолжает неуклонно снижаться. К утру среды в Челябинской области зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 103, до этого 107, а ниже сотни этот показатель упал впервые за несколько месяцев.

«С начала пандемии произошло 12 332 случая заражения, сейчас лечение проходят 3117 южноуральцев, — рассказали URA.RU в оперштабе. — Умерли [за сутки] четверо заразившихся в возрасте от 31 до 81 года. Непосредственной причиной смерти COVID стал для 63-летнего пациента, у остальных он осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 236 человек, с начала пандемии — 8355 жителей области.

Если коэффициент распространения инфекции продержится на сегодняшнем уровне еще три дня, регион перейдет ко второму этапу отмены карантина Скрин: официальный сайт полпреда президента в УрФО

CODID лишил область 50 млрд рублей

Экономическая турбулентность, в том числе спровоцированная пандемией и ее последствиями, грозит в 2021 году проделать 50-миллиардную «дыру» в бюджете Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. Для сравнения: собрать в казну планируется менее 180 млрд рублей. Главам министерств и ведомств предложено урезать запланированные на будущий год расходы на треть. Более точно баланс доходов и трат получится подвести ближе к концу года. Проект бюджета-2021, скорее всего, будет представлен депутатам заксобрания позже 1 ноября, как было предписано законом в «допандемийные» времена. Пока же известно, что за полгода казна области недосчиталась без малого 10 млрд рублей — это 14,5% от прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений.

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев приехал в суд на продление домашнего ареста в маске. Как и его адвокаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маски будут шить на обувной фабрике

На обувной фабрике в Магнитогорске будут производить до 415 тысяч медицинских масок в месяц. В августе предприятие на 6 млн рублей закупит автоматическую линию для производства масок и других средств защиты, еще 4 млн рублей уйдет на комплектующие. После спада спроса на приобретенном оборудовании будут делать дутую и мембранную обувь, а также защитные комплекты для пищевой промышленности и строителей. Проект реализуют благодаря льготному займу регионального Фонда развития промышленности.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

На фоне перехода от карантина к нормальной жизни из Челябинска запустят еще один курортный маршрут, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Поезд №589/590 Челябинск — Имеретинский Курорт (Сочи, Адлер) будет курсировать через день, с 12 по 26 сентября по четным числам в 22:05. Обратно поезд будет отправляться с 15 по 29 сентября по нечетным числам в 18:56. Ранее в расписание вернули поезда №455/456 Челябинск — Новороссийск, №477/478 Челябинск — Адлер, №519/520 Орск — Анапа, №545/546 Орск/Оренбург — Имеретинский Курорт.

До 9 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.