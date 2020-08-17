Пандемия коронавируса в Перми перешла на новый этап

В Пермском крае коронавирус подтвержден уже у каждого 366 жителя региона Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксировано максимальное снижение общего числа заразившихся коронавирусом с начала месяца, что может свидетельствовать о затухании пандемии в регионе. Федеральный оперативный штаб сообщает, что в Прикамье выявлено 64 новых случая заболевания COVID-19.

«Пермский край — 64 [новых случая заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб. Это самое низкое значение с начала августа. При этом за последние четыре дня (такой отрезок времени берется для расчета коэффициента распространения инфекции) заразилось 264 пермяка. И это значение также является самым низким за последние три недели.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в регионе снизился до 0,96 (17 августа — 0,99). При этом по прогнозу URA.RU ситуация с коронавирусом продолжает развиваться по негативному сценарию со слабой динамикой к улучшению. Абсолютно негативным он бы стал в случае, если бы сегодня и в ближайшие дни заражалось бы по 67 человек и более.

Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 7111 жителей (заразился каждый 366 пермяк). В результате болезни скончались 311 человек (+3 за сутки), 190 — непосредственно от COVID-19 (+2 за сутки). Общее число выздоровлений достигло 4995 (+41 за сутки).