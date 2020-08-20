Подчиненный мэра Екатеринбурга заработал в 5 раз больше него

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин в 2019 году заработал больше других городских чиновников, в 5 раз превысив доходы своего непосредственного начальника — мэра Александра Высокинского. Как явствует из данных, опубликованных на официальном городском портале, доходы Бирюлина составили 15,7 миллиона рублей.
Большую часть этой суммы составил доход от продажи квартиры. Чиновнику принадлежит земельный участок, легковой автомобиль Ford Explorer и мотоцикл Harley-Davidson. Супруга вице-мэра владеет квартирой в 60,1 квадратного метра, она заработала 118 тысяч рублей.
Доход остальных вице-мэров колеблется в диапазоне от 2,4 (зам по товарному рынку Владимир Боликов) до 2,8 (за по благоустройству Алексей Бубнов) миллионов рублей. Особняком среди заместителей Высокинского стоит вице-мэр по внутренней политике Екатерина Куземка — в 2019 году она заработала 1,4 миллиона рублей.
Среди глав районов больше всех заработал Дмитрий Ноженко, возглавляющий Ленинский район — его доход составил 2,9 миллиона рублей. Среди начальников структурных подразделений мэрии выделились глава горздрава Денис Демидов с доходом в 5,8 миллиона рублей и председатель комитета по промышленной политике Александр Воронин с доходом в 6,1 миллиона рублей. Мэр Александр Высокинский опубликовал данные о своих доходах еще весной. Сумма заработка мэра составила 3,2 миллиона рублей.
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