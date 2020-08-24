В регион вернется аномальная жара
Губернатор проедет по области — синоптики предупредили об аномальной жаре — в Копейске закроют ковидный госпиталь — в Челябинске задержали несовершеннолетнего агитатора. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
Текслер проведет недельную рабочую поездку
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер за текущую неделю посетит Локомотивный городской округ, Карталинский и Брединский район.
В область придет аномальная жара
- По информации синоптиков, в конце недели в Челябинскую область придут аномально высокие температуры. К четвергу столбик термометра может подняться до 30 градусов.
Ковидный госпиталь закроют в Копейске
- В Копейске 21 сентября будет закрыт противоковидный госпиталь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области. С 15 сентября здесь прекратится прием пациентов.
В Челябинске полиция задержала малолетнего агитатора
- Полиция задержала несовершеннолетнего, который расклеивал агитки за кандидата в законодательное собрание области от «Справедливой России» Дмитрия Ларина. По этому факту составлен административный протокол.
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