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Самое актуальное в Челябинской области на 25 августа. В регион придет аномальная жара, в Копейске закроют госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, жара, фонтан
В регион вернется аномальная жара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор проедет по области — синоптики предупредили об аномальной жаре — в Копейске закроют ковидный госпиталь — в Челябинске задержали несовершеннолетнего агитатора. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Текслер проведет недельную рабочую поездку

В область придет аномальная жара

  • По информации синоптиков, в конце недели в Челябинскую область придут аномально высокие температуры. К четвергу столбик термометра может подняться до 30 градусов.

Ковидный госпиталь закроют в Копейске

В Челябинске полиция задержала малолетнего агитатора

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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