США заявили о готовности противостоять России по всему миру

Военные силы США в Индо-Тихоокеанском регионе хотят распределить для противостояния России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США собираются распределить военные силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы была возможность противостоять России в любой точке мира. Об этом заявил американский министр обороны Марк Эспер.

В качестве противника Эспер также обозначил Китай. «Китай и Россия присутствуют во всех концах мира. Мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования [ВС США], так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе», — цитирует министра обороны США ТАСС.

Эспер подчеркнул, что сейчас Индо-Тихоокеанское командование ВС США находится в эпицентре соперничества больших держав. По его словам, американское правительство будет инвестировать в создание новых технологий, которые могут поддержать их военные силы в этом регионе.

Ранее в Пентагоне анонсировали усиление военного присутствия в Польше. Там объяснили, что американский контингент в этой стране пополнится тысячей военнослужащих для «сдерживания России», пишет «Утро.ру». По мнению сенатора от Пермского края Алексея Пушкова, военные США у границ России — это опасная провокация, передает телеканал 360.

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