Пушков: Польша становится плацдармом США против России

Алексей Пушков высказался о новой оборонной договоренности между США и Польшей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Польша превращается в передовой плацдарм Соединенных Штатов Америки против России. Так сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал итоги переговоров Вашингтона и Варшавы об увеличении военного контингента в стране.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что по итогам переговоров США направят в Польшу тысячу американских военнослужащих. По мнению Пушкова, такая новость приведет в восторг польскую элиту, одержимую «антироссийскими комплексами», а вслед за солдатами американцы перебросят из Германии атомные авиабомбы.

«Убрать атомные заряды США из Германии, где от них не в восторге, в Польшу, где их встретят демонстрациями радости. Другое дело, насколько это нужно и выгодно Польше как стране — превращаться в передовой плацдарм США в Восточной Европе», — написал политик в своем telegram-канале.

Переброску тысячи американский военнослужащих, как напоминает RT, Эспер объяснил сотрудничеством стран в оборонной сфере. Такой шаг якобы позволит «усилить сдерживание России и укрепить НАТО».

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