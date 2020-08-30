30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 31 августа. Минобороны начинает проверку в военной части, сторонники Сергия обвинили Собчак

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, форма, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Минобороны России начало проверку из-за сообщения URA.RU об издевательствах над контрактником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны начнет проверку воинской части — сын главы МЧС отделался штрафом — сторонники отца Сергия обвинили Собчак — в Екатеринбурге горел «цыганский поселок». Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

По сообщению URA.RU Минобороны начало проверку

Сын начальника МЧС отделался штрафом

Соратники опального отца Сергия обвинили Собчак

  • Сторонники бывшего схиигумена Сергия обвинили телеведущую Ксению Собчак в сговоре с РПЦ. По их информации, Собчак созванивалась с председателем синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.

В Екатеринбурге произошел крупный пожар

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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