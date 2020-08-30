Минобороны России начало проверку из-за сообщения URA.RU об издевательствах над контрактником
Минобороны начнет проверку воинской части — сын главы МЧС отделался штрафом — сторонники отца Сергия обвинили Собчак — в Екатеринбурге горел «цыганский поселок». Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
По сообщению URA.RU Минобороны начало проверку
- Министерство обороны России начало проверку из-за сообщения URA.RU об издевательствах над контрактником в екатеринбургской военной части.
Сын начальника МЧС отделался штрафом
- Сын руководителя МЧС по Свердловской области Виктора Теряева, Виталий избежал судимости за организацию занятий проституцией. В судебной практике — это единственный случай, когда обвиняемого по такой статье наказали штрафом.
Соратники опального отца Сергия обвинили Собчак
- Сторонники бывшего схиигумена Сергия обвинили телеведущую Ксению Собчак в сговоре с РПЦ. По их информации, Собчак созванивалась с председателем синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.
В Екатеринбурге произошел крупный пожар
- Сильный пожар в «цыганском поселке» в Екатеринбурге в районе улиц Линейной и Коперника произошел минувшим вечером. По данным МЧС горел двухэтажный дом.
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