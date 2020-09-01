В Екатеринбурге начали продавать билеты до открытия кинотеатров

Билеты на сеанс уже можно купить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге начали продажи билетов в кино и на концерты, не дожидаясь официального объявления о снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Билеты можно приобрести на специализированных сервисах.

Жители Екатеринбурга могут купить билеты в кино, начиная с 9 сентября. На сайте «Афиша» предлагается приобрести билеты на фильмы «Довод», «Новые мутанты», «Гренландия», «Тесла». Также можно купить билеты на концерты, самый ранний из которых — выступление трио Cream Soda в «Доме Печати» — намечен на 24 сентября.

Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие кинотеатров 9 сентября, однако официального распоряжения пока не было. Ранее ожидалось, что кинотеатры могут открыться с 25 августа. Об этом сообщал замгубернатора Алексей Орлов, он отмечал, что решение будет принято, исходя из числа новых заболевших коронавирусом. Также Евгений Куйвашев назвал дату проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night). Мероприятие состоится 18 сентября в стандартном формате: музыканты будут выступать на улицах и в ресторанах.