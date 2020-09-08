Челябинским садоводам приходится полкилометра идти до надземного перехода, который сделали вместо обычной зебры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители сразу нескольких челябинских садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) пожаловались на автодорожников, которые убрали переходный переход рядом с их остановками и сделали на 200 метров дальше надземный переход, до которого надо идти по обочине трассы. На 9 сентября они назначили сход, по итогам которого намерены обратиться к губернатору Алексею Текслеру или президенту Владимиру Путину, сообщили URA.RU в региональном отделении «Союза садоводов России».

«Сегодня на улице Блюхера у поста ГИБДД пройдет сход садоводов СНТ „Энергетик“, „Горняк“ и „Спутник“ за восстановление пешеходных переходов от автобусных остановок. Люди с тяжелыми сумками и урожаем идут 200 метров, поднимаются на высоту 3-этажного дома, спускаются и возвращаются 200 метров. Для некоторых это непосильная задача. На сходе решим, куда обращаться — к губернатору или президенту», — сказал собеседник.

Председатель СНТ «Энергетик» Валерий Равченко отметил, что речь идет о двух тысячах садов. «Обращался в администрацию Советского района, где расположены сады. Там велели писать в мэрию. В администрации ответили, что передали письмо в упрдор „Южный Урал“, он курирует трассу. Писали в приемную Путина коллективную жалобу, там сказали, что надо от конкретного лица обращаться. Попросили „Союз садоводов России“ на сходе решить, к кому обращаться за помощью, чтобы не прыгать через голову», — добавил глава СНТ.

В пресс-службе упрдор «Южный Урал» подтвердили, что получили обращение. «Готовится ответ заявителю», — добавили в ведомстве, курирующем федеральные трассы Челябинской и Курганской областей.