В Кремле высказались о признании казачества национальностью

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В России пока не обсуждали вопрос о признании казачества национальностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство России пока не рассматривало вопрос о признании казачества национальностью. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знал, что это настолько острая тема. Мне неизвестно, чтоб этот вопрос обсуждался в руководстве страны. Я никогда об этом не слышал, не сталкивался с документами на этот счет. По всей видимости, если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом», — сказал представитель Кремля. Песков не исключает, что эту тему федеральные власти могут обсудить в будущем, уточняет «Национальная служба новостей». Но для этого нужно «выйти на руководство региона, страны и сформулировать вопрос», заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Весной представители казачества оскорбились на шутку резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. В одном из номеров юморист пошутил о «папахе и мамахе». После он записал ролик, в котором принес извинения представителям казачества. А в Екатеринбурге казаки вышли ловить геев на улицах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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