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Самое актуальное в ХМАО на 23 сентября. Округ стал вторым в России по качеству дорог, Комарова не ушла на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Более семи тысяч школьников ушли на дистанционное обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор решила не уходить на карантин — школьники отправлены на дистант — регион вошел в топ-2 в России — выяснено, кто управлял разбившимся самолетом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры не ушла на карантин

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова не ушла на карантин, несмотря на то, что на ее инаугурации был больной коронавирусом депутат из Сургута Ринат Айсин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В Югре школьники ушли на дистант

  • Более семи тысяч школьников в ХМАО перешли на удаленный формат обучения. Об этом рассказала замдиректора департамента образования ХМАО Снежана Возняк. Кроме того, закрыты три детских сада, в которых воспитывались 638 детей.

ХМАО занял второе место в России

Стало известно, кто управлял разбившимся самолетом

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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