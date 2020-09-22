Более семи тысяч школьников ушли на дистанционное обучение
Губернатор решила не уходить на карантин — школьники отправлены на дистант — регион вошел в топ-2 в России — выяснено, кто управлял разбившимся самолетом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 23 сентября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры не ушла на карантин
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова не ушла на карантин, несмотря на то, что на ее инаугурации был больной коронавирусом депутат из Сургута Ринат Айсин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
В Югре школьники ушли на дистант
- Более семи тысяч школьников в ХМАО перешли на удаленный формат обучения. Об этом рассказала замдиректора департамента образования ХМАО Снежана Возняк. Кроме того, закрыты три детских сада, в которых воспитывались 638 детей.
ХМАО занял второе место в России
- Согласно рейтингу Росстата, ХМАО занял второе место в России по качеству дорожного покрытия. Округ с результатом в 84,9% стал вторым после Москвы.
Стало известно, кто управлял разбившимся самолетом
- За штурвалом легкомоторного самолета, который разбился 21 сентября на озере Высынглор, находился бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Об этом URA.RU сообщил источник агентства в силовых структурах.
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