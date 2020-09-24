24 сентября 2020

В США хотя ввести санкции против России из-за Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Инцидент с Алексеем Навальным может стать предлогом для введения санкций против РФ со стороны США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа американский сенаторов внесла законопроект о санкциях против официальных лиц России по делу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении сенатора Марко Рубио.

«Данный законопроект наложит таргетированные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения. В нем говорится, что речь, в частности, идет о недавнем инциденте с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписался и проходит реабилитацию. Запад считает, что блогера отравили «Новичком», однако разработчики этого вещества, как напоминает RT, неоднократно говорили, что это невозможно. Пострадало бы гораздо больше людей, а сам Навальный не смог бы добраться из томской гостиницы даже до аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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