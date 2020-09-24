В США хотя ввести санкции против России из-за Навального

Группа американский сенаторов внесла законопроект о санкциях против официальных лиц России по делу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении сенатора Марко Рубио.
«Данный законопроект наложит таргетированные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения. В нем говорится, что речь, в частности, идет о недавнем инциденте с Навальным.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписался и проходит реабилитацию. Запад считает, что блогера отравили «Новичком», однако разработчики этого вещества, как напоминает RT, неоднократно говорили, что это невозможно. Пострадало бы гораздо больше людей, а сам Навальный не смог бы добраться из томской гостиницы даже до аэропорта.
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