Около полутора миллиона пенсионеров-должников рискуют остаться без прожиточного минимума

Группа депутатов Государственной думы РФ отозвала законопроект, который должен был гарантировать сохранение за должниками прожиточного минимума после взыскания долгов. Информация об этом появилась на Госдумы. Поправки касались порядка списания долгов по исполнительным листам и должны были защитить в первую очередь, студентов и россиян с низкими доходами и около полутора миллиона пенсионеров.
Инициатива призвана была ликвидировать ситуацию, когда после взыскания долгов у граждан не остается средств к существованию. «Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров и в целом граждан в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту поправок.
Депутаты свою правоту в момент внесения законопроекта в Госдуму подкрепляли и позицией Верховного суда РФ: в июле 2021 года высшая инстанция указала на необходимость сохранения у пенсионера денежных средств для существования после удержания долгов из пенсии.
По данным Mk.ru, Кабмин дал неоднозначный отзыв на законопроект. В правительстве указали на неурегулированные вопросы, среди которых — порядок взыскания долга, если совокупный доход должника ниже или выше прожиточного минимума, но поступает из разных источников. «Кабмин был готов поддержать концепцию поправок, если авторы проведут работу над ошибками. Однако они предпочли законопроект просто отозвать», — пишет издание.
