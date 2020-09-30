Одному из участников картеля сговор простили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени выявили картельный сговор на госзакупках между двумя поставщиками транспорта — «АтлантАвто» и «Автокомплекс». Компании договорились между собой поддерживать высокие цены на торгах, в результате чего заработали на этом более 15 млн рублей. Первая признала вину и не получила наказания, а второй придется выплатить штраф в размере 3,3 млн рублей, сообщает УФАС по Тюменской области.

«В ходе рассмотрения дела ООО ПКФ „Атлантавто“ пошло на сотрудничество с антимонопольным органом и представило всю необходимую информацию о заключении и реализации картеля. В связи с чем, ООО ПКФ „Атлантавто“ и ее директор были освобождены от административной ответственности за допущенное нарушение», — указано в сообщении. Согласно версии антимонопольщиков, «АтлантАвто» и «Автокомплекс» после заключения картеля успели поучаствовать в четырех закупках — в 2017 и 2018 году. На этих закупках они смогли заработать 15 млн рублей.

Тендеры были объявлены службой ветеринарии ЯНАО, следственного управления СК РФ по ЯНАО, администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов». Последнее — дочернее предприятие департамента лесного хозяйства Тюменской области, где недавно сменилось руководство ведомства. Компания «АтлантАвто» уже 28 лет работает на рынке Тюмени и является крупным поставщиком Транснефти, тюменской УФСИН и многих администраций муниципалитетов.