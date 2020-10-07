В двух муниципалитетах области отопительный сезон под угрозой срыва
В районах области не начинается период отопления — детский сад остался к зиме без ремонта — медики не согласны с заявлением депздрава — на экс-мэра одного из районов завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
Отопительный сезон в области на грани срыва
- Отопление в Катайске может быть не запущено из-за долгов местных жителей перед ресурсоснабжающими организациями. Котельные заработали, но их в любой момент могут остановить.
- Также чрезвычайная ситуация складывается в Притобольном районе Курганской области. Там из 19 котельных работают лишь восемь.
Детсад остался без ремонта по вине подрядчика
- Кировский детский сад в Мишкинском районе области должны были отремонтировать до 1 ноября, но подрядчик так и не приступил к работам. Еще 25 сентября направлено уведомление о расторжении контракта. Однако на информационных сайтах района пишут, что ремонт идет.
Медики уличили депздрав по лжи
- Медики областной и второй горбольницы опровергли заявление депздрава области о том, что они не просили у властей привлечь военных медиков из Москвы. Оперштаб ранее заявил, что не получал обращение медработников.
На бывшего мэра одного из районов завели уголовное дело
- В отношении бывшего главы Целинного района Курганской области Ивана Светличного возбудили уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств. По версии следствия, он незаконно выписывал себе премии.
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