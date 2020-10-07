07 октября 2020
06 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 8 октября. Отопительный сезон на грани срыва, медики жалуются на депзрав

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, велосипед, отопление, подвал дома
В двух муниципалитетах области отопительный сезон под угрозой срыва Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В районах области не начинается период отопления — детский сад остался к зиме без ремонта — медики не согласны с заявлением депздрава — на экс-мэра одного из районов завели уголовное дело. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Отопительный сезон в области на грани срыва

  • Отопление в Катайске может быть не запущено из-за долгов местных жителей перед ресурсоснабжающими организациями. Котельные заработали, но их в любой момент могут остановить.
  • Также чрезвычайная ситуация складывается в Притобольном районе Курганской области. Там из 19 котельных работают лишь восемь.

Детсад остался без ремонта по вине подрядчика

Медики уличили депздрав по лжи

  • Медики областной и второй горбольницы опровергли заявление депздрава области о том, что они не просили у властей привлечь военных медиков из Москвы. Оперштаб ранее заявил, что не получал обращение медработников.

На бывшего мэра одного из районов завели уголовное дело

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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