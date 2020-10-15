15 октября 2020

Свердловская статистика COVID подошла к опасному рубежу. После такого произошла отставка министра

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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, карлов андрей
Андрею Карлову приходится бороться с ростом числа заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом. 16 октября выявлено 219 заболевших, сообщили в региональном оперштабе. Такого показателя не было с 29 июля (223 заболевших). Тогда в свердловском минздраве был назначен новый министр Андрей Карлов и заболеваемость коронавирусом стала снижаться.

«Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 — на аппаратах ИВЛ», -уточнили в штабе. Еще 607 человек в больницах находится в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 678.С начала эпидемии заболело 32 193 свердловчан, выздоровело 23 953 человек. За сутки выписано 224 пациента.

Андрей Карлов сменил на посту министра Андрея Цветкова в конце июля. В числе претензий к бывшему министру были недостатки в борьбе с распространением корнавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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