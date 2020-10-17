Рамзан Кадыров посоветовал французским властям не задевать религиозные чувства верующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Франции намеренно хотят свалить все свои проблемы на чеченцев. Об этом в своем Telegram-канале написал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Накануне в пригороде Парижа в средней школе обезглавили учителя истории. Глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар заявил, что нападавший был беженцем чеченской национальности.

По словам Кадырова, убивший преподавателя переехал во Францию в детстве с родителями и в республике побывал лишь раз в жизни в возрасте двух лет. Кадыров подчеркнул, что преступник не имеет национальности и призвал СМИ не спекулировать на принадлежности злоумышленника к какому-либо народу. «Это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем», — написал Кадыров. При этом он выступил с осуждением произошедшего террористического акта и выразил соболезнования родным убитого. Кадыров посоветовал французским властям наладить государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений и не задевать религиозные чувства верующих.

По делу об убийстве учителя задержаны уже девять человек. Четверо из них — родственники нападавшего. Личности остальных предполагаемых террористов не раскрываются.