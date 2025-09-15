Участницам Pussy Riot грозят реальные сроки

Гособвинение требует заочного лишения свободы участниц группы Pussy Riot. Им вменяют распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Заседение проходит в зале Басманного суда Москвы.
«Прошу признать Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ“ — прим. URA.RU)», — сказал прокурор. Его слова передает корреспондент ТАСС.
Прокуратура настаивает на наказании в виде лишения свободы на сроки от 9 до 14 лет. Кроме того, для Алехиной и Плетнер предлагается установить пятилетний запрет на администрирование интернет-сайтов, а для Борисовой, Буркот и Петровой — аналогичный запрет сроком на четыре года.
По данным ведомства, в декабре 2022 года Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер опубликовали клип и комментарии с ложной информацией о российской армии. Также в апреле 2024 года в Мюнхене Алехина, Плетнер и Петрова выкрикивали лозунги с неправдивыми сведениями о действиях российских военных в Мариуполе.
Ранее стало известно, что адвокат, экс-защитник Pussy Riot Николай Позов (включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) был внесен МВД в список разыскиваемых лиц по уголовной статье. Причины объявления Позова в розыск также не уточняются. В 2012 году он принимал участие в защите участниц музыкального коллектива Pussy Riot совместно с другими адвокатами. Однако в ноябре того же года защитники отказались продолжать работу по данному делу. А в 2024 году он был внесен в список иностранных агентов.
