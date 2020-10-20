Промышленности поможет цифровая аналитика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 21 октября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии о внедрении технологии Big Data — сбора и анализа цифровых данных в промышленности. Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители IT-отрасли и российской промышленности. Они обсудят, как аналитика промышленных данных в контексте глобальной цифровой трансформации может изменить промышленное производство в России.

Спикерами станут директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, руководитель центра разработки и монетизации данных компании «Газпромнефть» Анджей Аршавский, директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, директор по маркетингу Тверского станкостроительного завода АО «СтанкоМашКомплекс» Александр Каплунов и многие другие. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.