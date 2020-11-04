04 ноября 2020

Роспотребнадзор развеял миф о продуктах, укрепляющих иммунитет

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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, нож, нарезка лука
Маргарита Провоторова рассказала, что лук не является иммуномодулятором Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Чеснок, лук и цитрусовые не способны укреплять иммунитет человека. Об этом заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами», — цитирует РИА «Новости» Провоторову. Также не влияет на иммунитет употребление грейпфрутов и апельсинов. По ее словам, все эти продукты полезны, но не стоит полагаться на них в вопросах укрепления иммунитета.

Провоторова добавила, что не существует отдельных веществ, способных укрепить иммунитет. Он укрепляется благодаря множеству факторов. Эксперт посоветовала придерживаться здорового питания, в которое включены мясо, витамины, фрукты и овощи. Провоторова уверена, что все необходимые витамины можно получить из природных продуктов.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что можно защитить организм от сезонных заболеваний, употребляя в пищу персики, абрикосы, дыню. Также она советовала включать в рацион тыкву и морковь, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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