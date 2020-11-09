09 ноября 2020

Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

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ЦБ снизит ставку до 4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ключевая ставка Банка России снизится до 4%. Такой прогноз сделал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

«С учетом наших долгросрочных прогнозов и прогнозов самого ЦБ, мы не ожидаем ужесточении политики регулятора в ответ на ускорение инфляции. Наоборот, необходимость поддержки экономики возрастает на фоне снижения фискального стимула. Поэтому мы ожидаем снижение ставки как минимум до 4%», — цитирует эксперта газета «Известия».

Коныгин полагает, что в 2021 году инфляция составит 3,2%. Он также подчеркнул, что ожидает укрепление курса рубля. По мнению экономиста, перенос валютного эффекта в цены закончится до конца года.

Ранее директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой высказал мнение, что Центральный банк России не снизит ставку из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом он подчеркнул, что позиция рубля в мировой экономике ослабляется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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