Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Банка России снизится до 4%. Такой прогноз сделал главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
«С учетом наших долгросрочных прогнозов и прогнозов самого ЦБ, мы не ожидаем ужесточении политики регулятора в ответ на ускорение инфляции. Наоборот, необходимость поддержки экономики возрастает на фоне снижения фискального стимула. Поэтому мы ожидаем снижение ставки как минимум до 4%», — цитирует эксперта газета «Известия».
Коныгин полагает, что в 2021 году инфляция составит 3,2%. Он также подчеркнул, что ожидает укрепление курса рубля. По мнению экономиста, перенос валютного эффекта в цены закончится до конца года.
Ранее директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой высказал мнение, что Центральный банк России не снизит ставку из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом он подчеркнул, что позиция рубля в мировой экономике ослабляется.
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