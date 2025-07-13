Военнослужащий почетного караула Кремля трогательно позаботился о своем коллеге

Военнослужащий почетного караула помог коллеге, которому стало плохо от жары
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Военнослужащий караула помог коллеге в жару (архивное фото)
Военнослужащий караула помог коллеге в жару (архивное фото) Фото:

На Красной площади очевидцы стали свидетелями трогательного эпизода: один из военнослужащих почетного караула оказал помощь своему коллеге, которому из-за жары на улице стало плохо. Об этом пишет RT.

«Караульный у стен Кремля в жару позаботился о сослуживце — вытер с его лица пот и поправил фуражку», — говорится в сообщении RT. Оно опубликовано в telegram-канале агентства.

К посту также было прикреплено видео. На кадрах видно, как один из военнослужащих подходит к коллеге, слегка сдвигает его фуражку и аккуратно протирает носовым платком лоб и скулы. Затем он возвращает головной убор на место и удаляется. В течение этой недолгой сцены между ними состоялся короткий разговор. Отмечается, что случай никак не повлиял на порядок несения караула.

В Москве в этот момент температура воздуха превышала 34 градуса. По прогнозам, такая погода в столице России сохранится до конца недели.

Ранее отмечалось, что накануне был побит исторический рекорд для 12 июля. Он продержался 122 года. В 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, однако вчера она достигла отметки в 34,6. Синоптики охарактеризовали это как экстремальную погоду.

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На Красной площади очевидцы стали свидетелями трогательного эпизода: один из военнослужащих почетного караула оказал помощь своему коллеге, которому из-за жары на улице стало плохо. Об этом пишет RT. «Караульный у стен Кремля в жару позаботился о сослуживце — вытер с его лица пот и поправил фуражку», — говорится в сообщении RT. Оно опубликовано в telegram-канале агентства. К посту также было прикреплено видео. На кадрах видно, как один из военнослужащих подходит к коллеге, слегка сдвигает его фуражку и аккуратно протирает носовым платком лоб и скулы. Затем он возвращает головной убор на место и удаляется. В течение этой недолгой сцены между ними состоялся короткий разговор. Отмечается, что случай никак не повлиял на порядок несения караула. В Москве в этот момент температура воздуха превышала 34 градуса. По прогнозам, такая погода в столице России сохранится до конца недели. Ранее отмечалось, что накануне был побит исторический рекорд для 12 июля. Он продержался 122 года. В 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, однако вчера она достигла отметки в 34,6. Синоптики охарактеризовали это как экстремальную погоду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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