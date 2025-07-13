Военнослужащий почетного караула Кремля трогательно позаботился о своем коллеге

На Красной площади очевидцы стали свидетелями трогательного эпизода: один из военнослужащих почетного караула оказал помощь своему коллеге, которому из-за жары на улице стало плохо. Об этом пишет RT.
«Караульный у стен Кремля в жару позаботился о сослуживце — вытер с его лица пот и поправил фуражку», — говорится в сообщении RT. Оно опубликовано в telegram-канале агентства.
К посту также было прикреплено видео. На кадрах видно, как один из военнослужащих подходит к коллеге, слегка сдвигает его фуражку и аккуратно протирает носовым платком лоб и скулы. Затем он возвращает головной убор на место и удаляется. В течение этой недолгой сцены между ними состоялся короткий разговор. Отмечается, что случай никак не повлиял на порядок несения караула.
В Москве в этот момент температура воздуха превышала 34 градуса. По прогнозам, такая погода в столице России сохранится до конца недели.
Ранее отмечалось, что накануне был побит исторический рекорд для 12 июля. Он продержался 122 года. В 1903 году в Москве была температура 34,5 градуса, однако вчера она достигла отметки в 34,6. Синоптики охарактеризовали это как экстремальную погоду.
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