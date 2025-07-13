Путин вспомнил, как отказался принимать американцев, обидевших пограничника

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды отказался разговаривать с делегацией из США из-за того, что они грубо обошлись с пограничником. Это случилось в то время, когда российский лидер работал в мэрии Санкт-Петербурга. Об этом Путин рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. <...> Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, потому что человек в погонах, когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство», — сказал Путин в интервью Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента «России 1».
Российский лидер отметил, что подобное отношение может являться «пренебрежением» ко всей России. Путин добавил, что американская делегация все же была принята, однако он лично с ними не общался.
«И мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию. С ней отработали как положено, все было предусмотрено протоколом, но просто я с ними не общался, и все», — отметил президент РФ.
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