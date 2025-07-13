Украина нашла нового поставщика газа

Украина заинтересована в организации поставок природного газа из Азербайджана. Также Киев предоставил Баку возможность использования собственных подземных газовых хранилищ (ПГХ). Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"С министром энергетики Азербайджанской Республики Парвизом Шахбазовым подписали Протокол заседания межправительственной комиссии и дорожную карту — план мероприятий наших дальнейших совместных действий. Обсудили возможности поставок азербайджанского газа на Украину", — написал Галущенко в соцсетях. Он добавил, что Киев открыт к новым форматам сотрудничества в газовой отрасли и предлагает использовать свои ПГХ для международного хранения голубого топлива.
Ранее Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа, который истек 1 января 2025 года, и заявила о готовности использовать свою газотранспортную инфраструктуру для альтернативных поставщиков. В июне 2025 года «Нафтогаз» направил «Газпрому» платежное требование на 1,37 млрд долларов по решению международного арбитража, а украинские власти неоднократно подчеркивали намерение развивать сотрудничество с другими странами в газовой сфере.
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