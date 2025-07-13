Shot: школьницы обманули салоны красоты в Краснодаре на 50 тысяч

Две несовершеннолетние школьницы разработали незаконную схему мошенничества с салонами красоты в Краснодаре, обманывая их с оплатой услуг. В общей сложности девушки нанесли ущерб заведениям более чем на 50 тысяч рублей.
«Две несовершеннолетние подружки нарисовали фейковые чеки об оплате по СБП, возможно, в нейросетках. И ходили наводить красоту, когда были перебои со связью», — пишет Shot.
Школьницы приходили в салоны во время временных перебоев со связью и настаивали на оплате услуг через QR-код, показывая поддельные чеки. Как результат, они успели воспользоваться разнообразными процедурами, включая укладку, окрашивание и ботокс для волос. Общая сумма ущерба, нанесенного салонам, составила более 50 тысяч рублей.
Вскоре администраторы салонов поняли, что стали жертвами мошенничества, когда смогли проверить переводы и обнаружили их фальшивость. Два салона связались с родителями школьниц, и те вернули им деньги, тогда как другие администраторы обратились в полицию для дальнейшего разбирательства.
В последние годы в регионах России фиксируется рост числа мошеннических схем, в том числе с использованием цифровых технологий и социальной инженерии. Преступники активно придумывают новые способы обмана, вовлекая как взрослых, так и несовершеннолетних, и нередко используют перебои со связью и поддельные документы для получения выгоды. Подобные случаи ранее уже приводили к значительным финансовым потерям среди жителей Югры и других регионов.
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