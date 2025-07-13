Shot: школьницы обманули салоны красоты в Краснодаре на 50 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две школьницы обманывали салоны красоты, когда в их регионе были перебои со связью
Две школьницы обманывали салоны красоты, когда в их регионе были перебои со связью Фото:

Две несовершеннолетние школьницы разработали незаконную схему мошенничества с салонами красоты в Краснодаре, обманывая их с оплатой услуг. В общей сложности девушки нанесли ущерб заведениям более чем на 50 тысяч рублей.

«Две несовершеннолетние подружки нарисовали фейковые чеки об оплате по СБП, возможно, в нейросетках. И ходили наводить красоту, когда были перебои со связью», — пишет Shot.

Школьницы приходили в салоны во время временных перебоев со связью и настаивали на оплате услуг через QR-код, показывая поддельные чеки. Как результат, они успели воспользоваться разнообразными процедурами, включая укладку, окрашивание и ботокс для волос. Общая сумма ущерба, нанесенного салонам, составила более 50 тысяч рублей.

Вскоре администраторы салонов поняли, что стали жертвами мошенничества, когда смогли проверить переводы и обнаружили их фальшивость. Два салона связались с родителями школьниц, и те вернули им деньги, тогда как другие администраторы обратились в полицию для дальнейшего разбирательства.

В последние годы в регионах России фиксируется рост числа мошеннических схем, в том числе с использованием цифровых технологий и социальной инженерии. Преступники активно придумывают новые способы обмана, вовлекая как взрослых, так и несовершеннолетних, и нередко используют перебои со связью и поддельные документы для получения выгоды. Подобные случаи ранее уже приводили к значительным финансовым потерям среди жителей Югры и других регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Две несовершеннолетние школьницы разработали незаконную схему мошенничества с салонами красоты в Краснодаре, обманывая их с оплатой услуг. В общей сложности девушки нанесли ущерб заведениям более чем на 50 тысяч рублей. «Две несовершеннолетние подружки нарисовали фейковые чеки об оплате по СБП, возможно, в нейросетках. И ходили наводить красоту, когда были перебои со связью», — пишет Shot. Школьницы приходили в салоны во время временных перебоев со связью и настаивали на оплате услуг через QR-код, показывая поддельные чеки. Как результат, они успели воспользоваться разнообразными процедурами, включая укладку, окрашивание и ботокс для волос. Общая сумма ущерба, нанесенного салонам, составила более 50 тысяч рублей. Вскоре администраторы салонов поняли, что стали жертвами мошенничества, когда смогли проверить переводы и обнаружили их фальшивость. Два салона связались с родителями школьниц, и те вернули им деньги, тогда как другие администраторы обратились в полицию для дальнейшего разбирательства. В последние годы в регионах России фиксируется рост числа мошеннических схем, в том числе с использованием цифровых технологий и социальной инженерии. Преступники активно придумывают новые способы обмана, вовлекая как взрослых, так и несовершеннолетних, и нередко используют перебои со связью и поддельные документы для получения выгоды. Подобные случаи ранее уже приводили к значительным финансовым потерям среди жителей Югры и других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...