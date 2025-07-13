Норвежские компании обвинили в недобросовестной конкуренции в ущерб России

В Москве фиксируют случаи, когда норвежские предприятия используют недобросовестные методы конкуренции, лоббируя введение санкций, ограничительных мер и тарифных барьеров в отношении российских производителей и их товаров на уровне Евросоюза (ЕС) и властей Норвегии. Об этом рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.
«Такой статистики у нас нет, но вместе с тем наблюдаем случаи недобросовестной конкуренции со стороны норвежских компаний, которые продвигают в органах ЕС и Норвегии всевозможные санкции, рестрикции и тарифные ограничения в отношении российских производителей и их продукции», — сообщил Корчунов. Его слова приводит РИА Новости.
В качестве примера посол указал на норвежскую компанию Yara. Корчунов отметил, что глава концерна много раз выступал за принятие ограничений ЕС против российских компаний.
«Глава концерна неоднократно выступал за принятие санкций ЕС против более доступных и конкурентоспособных российских удобрений на европейском рынке. <...> Очевидно, вместо них высвободившуюся нишу хотела бы занять норвежская компания с более дорогой продукцией», — сказал посол.
Ранее Корчунов сообщал, что Норвегия взяла курс на разрыв торгово-экономических связей с Россией, несмотря на ущерб для собственного бизнеса. Большинство норвежских компаний прекратили сотрудничество с российскими партнерами из-за санкций, однако отдельные предприниматели сохраняют интерес к восстановлению кооперации. Перспективы возвращения норвежских фирм на российский рынок будут зависеть от решений Москвы и поведения компаний в последние годы.
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