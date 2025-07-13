ВС РФ продвинулись в ДНР

Минобороны РФ: российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В результате наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР», — говорится в сводке ведомства. Согласно предоставленным данным, суммарные потери личного состава ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили порядка 1220 военнослужащих.

Помимо этого, российские подразделения нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и по центру, где осуществлялась подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 беспилотников самолетного типа.

Ранее российские подразделения в зоне СВО освободили село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. «В результате наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР», — говорится в сводке ведомства. Согласно предоставленным данным, суммарные потери личного состава ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили порядка 1220 военнослужащих. Помимо этого, российские подразделения нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и по центру, где осуществлялась подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 беспилотников самолетного типа. Ранее российские подразделения в зоне СВО освободили село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...