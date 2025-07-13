Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«В результате наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР», — говорится в сводке ведомства. Согласно предоставленным данным, суммарные потери личного состава ВСУ на всех направлениях специальной военной операции составили порядка 1220 военнослужащих.
Помимо этого, российские подразделения нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и по центру, где осуществлялась подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 беспилотников самолетного типа.
Ранее российские подразделения в зоне СВО освободили село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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