ВС РФ выбили противника из села Грушевское в ДНР

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Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
Еще один населенный пункт освобожден в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России освободила село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Российские бойцы выбили ВСУ из села Грушевское», — сказал РИА Новости Рогов. Этот населенный пункт расположен вблизи границы ДНР и Днепропетровской области Украины. Ранее ВС РФ освободили соседние села — Новоукраинку, Ялту, Толстой и другие.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области почти на три километра. Пытаясь сдержать продвижение ВС РФ, противник минирует территории, сообщил Марочко ТАСС,

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Армия России освободила село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Российские бойцы выбили ВСУ из села Грушевское», — сказал РИА Новости Рогов. Этот населенный пункт расположен вблизи границы ДНР и Днепропетровской области Украины. Ранее ВС РФ освободили соседние села — Новоукраинку, Ялту, Толстой и другие. По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области почти на три километра. Пытаясь сдержать продвижение ВС РФ, противник минирует территории, сообщил Марочко ТАСС,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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