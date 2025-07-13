Армия России освободила село Грушевское в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Российские бойцы выбили ВСУ из села Грушевское», — сказал РИА Новости Рогов. Этот населенный пункт расположен вблизи границы ДНР и Днепропетровской области Украины. Ранее ВС РФ освободили соседние села — Новоукраинку, Ялту, Толстой и другие.
По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска вклинились в оборону ВСУ в Днепропетровской области почти на три километра. Пытаясь сдержать продвижение ВС РФ, противник минирует территории, сообщил Марочко ТАСС,
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