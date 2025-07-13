Злоумышленник устроил стрельбу на встрече выпускников в Теннесси, есть раненые

В американской Чаттануге (штат Теннесси, США) произошла стрельба на встрече выпускников. Неизвестный ранил несколько человек. Четверо пострадавших госпитализированы. Об этом пишет New York Post (NYP).
«В Теннесси произошла перестрелка на встрече выпускников, в результате которой четыре человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Теперь полиция ищет стрелка», — говорится в сообщении NYP.
Стрельба произошла примерно в 15:00 по местному времени. Участники встречи выпускников рассказали, что в начавшейся суматохе им пришлось бежать с места происшествия. Власти Чаттануги пока не опубликовали описание подозреваемого, но заверили людей, что никакой угрозы для населения не существует. О мотивах преступника также не сообщается.
Ранее в июне вооруженный мужчина въехал на пикапе в здание церкви в Мичигане, после чего открыл там стрельбу. В результате инцидента он ранил одного человека, прежде чем был ликвидирован охраной и прихожанами. При этом сами люди также противостояли агрессору, придавив его другим пикапом. Полиция продолжает расследовать мотивы подобных нападений, а власти усиливают меры безопасности на массовых мероприятиях.
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