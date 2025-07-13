Маск призвал Трампа обнародовать документы по делу Эпштейна

Материалы по уголовному делу американского финансиста Джеффри Эпштейна должны быть преданы огласке. Об этом заявил миллиардер и предприниматель Илон Маск. Он призвал президента США Дональда Трампа опубликовать материалы по делу.
«[Трамп] произнес „Эпштейн“ много раз, хотя сам же призвал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали», — такое сообщение Маск разместил в соцсети X.
Эпштейн скончался в 2019 году в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции. По официальной версии, он покончил с собой. Спустя пять лет, в январе 2024-го, достоянием гласности стала часть документов по громкому делу. В материалах фигурировали более 150 человек, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, принц Эндрю и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
Сам Трамп заявил 13 июля, что документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, сфабрикованы демократами, чтобы дискредитировать его и его окружение. Он сравнил это «досье» с другими резонансными делами последних лет: теорией о «российском следе» в американских выборах и публикациями о ноутбуке сына Байдена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.