Мэра предупредили о грядущем дефиците мест в больницах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга пока не будет ограничивать оказание плановой помощи (не связанной с коронавирусом) в городских больницах, несмотря на рост числа заболевших COVID-19. Такое решение на городском штабе по борьбе с коронавирусом озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает источник URA.RU в городских структурах власти.

По словам инсайдера в ходе совещания мэру доложили, что пациенты, приходящие на плановые приемы к врачам, оказываются в одних очередях с горожанами, у которых подозревают коронавирус. «Поэтому прозвучало предложение отказаться от плановой помощи там, где это возможно, чтобы не усугублять ситуацию», — поделился источник.

Кроме того, по информации агентства, на штабе говорилось, что в больницах заканчиваются места для пациентов с коронавирусом. «И, если оставшиеся клиники с плановой помощью не перепрофилировать под борьбу с коронавирусом, уже на следующей неделе некуда будет класть пациентов», — передал месседж чиновников инсайдер. «Это [отказываться от плановой помощи] нужно делать в самую последнюю очередь и обсуждать с областными властями», — транслировал позицию Высокинского один из его подчиненных. В пресс-службе мэрии не смогли прокомментировать, говорил ли такое мэр, поскольку информблок администрации не посещает заседания штабов.

В пресс-релизе, размещенном на сайте «серого дома», говорится, что в городе «сохраняется резерв коек в муниципальных больницах, который может быть задействован в случае роста заболеваемости». В региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 URA.RU сообщили, что резерв составляет 385 мест.

Как сообщало URA.RU, отказ от прекращения оказания плановой медпомощи обсуждается властями Екатеринбурга с начала ноября. Сейчас плановая и неотложная помощь, не связанная с коронавирусом, в полном объеме оказывается в трех «чистых» городских клиниках — №7, №20, №23. Возможно, часть из них отдадут только под неотложную помощь, как это было весной, уточняли инсайдеры.