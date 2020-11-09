Число свердловчан с COVID приблизилось к критической отметке

Ежедневно выявляют почти 300 новых случаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число выявленных больных COVID-19 10 ноября в Свердловской области достигло 294 человек, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число заболевших с 28 октября находится в непосредственной близости от психологически важной отметки в 300 человек. Во время летнего пика эта отметка преодолевалась пять раз (максимальная величина 3 июня -357 случаев).

Растет число тяжело переносящих инфекцию свердловчан. «Состояние 453 госпитализированных оценивается как тяжелое, 299 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 191 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. 1801 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Всего умерло 847 жителей региона. Выписан 301 человек. Общее число выписанных достигло 31 201 свердловчан. С начала эпидемии коронавирусом заболело 39 070 жителей области.