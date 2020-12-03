Две свердловские больницы суд оштрафовал за нарушения санитарного законодательства в период карантина. Краснотурьинская городская больница и районная больница Богдановича должны заплатить по 100 тысяч рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили пресс-службе Свердловского областного суда.
Больницы привлекались к административной ответственности за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). «Решения судов первой инстанции оставлены без изменения в обоих случаях», — рассказали агентству в пресс-службе суда. Нарушения в медучреждениях выявили сотрудники Роспотребнадзора.
В случае с больницей Богдановича речь идет о ненадлежащей дезинфекции в «красных зонах», используемых для лечения пациентов с коронавирусом. Это происходило с 14 по 27 июля. В городской больнице Краснотурьинска зафиксировано несколько случаев несвоевременного извещения Роспотребнадзора о числе вновь заболевших коронавирусом. «У них есть для этого 12 часов и несколько раз не уложились в это время», — уточнили в суде. Максимальное наказание по этой указанной статье — 500 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил эти нарушения также в июле.
Юрисконсульт ЦРБ Богдановича Валентина Осмоловская отказалась комментировать ситуацию со штрафом и судебное решение. Пресс-секретарь Краснотурьинской ГБ на звонок корреспондента не ответил.
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