Мэр Харькова, ставший звездой Youtube, находится при смерти

Мэр Харькова Геннадий Кернес находится при смерти из-за отказа почки. Об этом сообщил бизнесмен и близкий главы города Павел Фукс.
«У него (Кернеса — прим. ред.) полностью отказала вторая почка», — цитирует РИА «Новости» Фукса. По его словам, глава Харькова находится под медицинскими аппаратами, выводящими лишнюю жидкость из организма. Врачи не могут дать ответ, вернется ли он к своим обязанностям.
В 2012 году Кернеса прославился благодаря видео, на котором комментировал попытку кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина записать обращение к народу. Ролик появился на YouTube и набрал сотни тысяч просмотров.
В 2014 году Кернес получил огнестрельное ранение во время утренней пробежки. Несмотря на тяжелую травму, он выжил.
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