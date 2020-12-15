15 декабря 2020
14 декабря 2020

Руководитель первого моногоспиталя Тюмени заразился коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане покидающие карантинную зону санатория
Алексей Барадулин проходит лечение в моногоспитале, сейчас его жизни ничего не угрожает Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени коронавирусом заразился руководитель первого моногоспиталя Алексей Барадулин. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе региона. Ранее СМИ сообщали, что медик находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

«Состояние Алексея Алексеевича Барадулина стабильное, угрозы жизни нет. Он получает необходимое лечение в условиях моноинфекционного стационара», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Ранее СМИ сообщали, что доктор попал в реанимацию и находится на ИВЛ.

В феврале этого года Алексей Барадулин руководил первым в Тюменской области моногоспиталем «Градостроитель», куда поместили россиян, эвакуированных из Китая. В данный момент он занимает должность начальника инфекционного госпиталя на базе Областной клинической больницы №1. На время болезни его обязанности исполняет коллега — Наталья Хилько.

Как сообщили URA.RU в оперштабе региона, за время пандемии в Тюменской области коронавирус нашли у без малого 1 700 медицинских работников. Некоторые из них не смогли справиться с инфекцией. К примеру, доцент кафедры хирургических болезней ТюмГМУ Евгений Иванов, и фельдшер Эльвира Федорова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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