Руководитель первого моногоспиталя Тюмени заразился коронавирусом

Алексей Барадулин проходит лечение в моногоспитале, сейчас его жизни ничего не угрожает Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени коронавирусом заразился руководитель первого моногоспиталя Алексей Барадулин. Об этом URA.RU рассказали в оперштабе региона. Ранее СМИ сообщали, что медик находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

«Состояние Алексея Алексеевича Барадулина стабильное, угрозы жизни нет. Он получает необходимое лечение в условиях моноинфекционного стационара», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Ранее СМИ сообщали, что доктор попал в реанимацию и находится на ИВЛ.

В феврале этого года Алексей Барадулин руководил первым в Тюменской области моногоспиталем «Градостроитель», куда поместили россиян, эвакуированных из Китая. В данный момент он занимает должность начальника инфекционного госпиталя на базе Областной клинической больницы №1. На время болезни его обязанности исполняет коллега — Наталья Хилько.

Как сообщили URA.RU в оперштабе региона, за время пандемии в Тюменской области коронавирус нашли у без малого 1 700 медицинских работников. Некоторые из них не смогли справиться с инфекцией. К примеру, доцент кафедры хирургических болезней ТюмГМУ Евгений Иванов, и фельдшер Эльвира Федорова.