В Перми ситуация с коронавирусом резко ухудшилась

В Пермском крае выявлено 327 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом регион два дня подряд ставит и бьет свои собственные антирекорды по числу заболевших COVID-19.

«Пермский край — 327 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 15 декабря было выявлено 320 случаев заражения, а предыдущее максимальное значение было зафиксировано 13 декабря — 318 случаев.

Всего в регионе подтверждено 25 666 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 1448 человек, из них 32 за последние сутки. Непосредственно от COVID-19 скончалось 898 человек, еще 550 — от сопутствующих заболеваний. Коэффициент распространения инфекции сохраняет свое значение выше единицы. Это означает, что в регионе увеличивается темп заражения.