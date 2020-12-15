15 декабря 2020

В Перми ситуация с коронавирусом резко ухудшилась

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
В Пермском крае выявлено 327 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 327 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом регион два дня подряд ставит и бьет свои собственные антирекорды по числу заболевших COVID-19.

«Пермский край — 327 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 15 декабря было выявлено 320 случаев заражения, а предыдущее максимальное значение было зафиксировано 13 декабря — 318 случаев.

Всего в регионе подтверждено 25 666 случаев заболевания COVID-19. В результате болезни скончались 1448 человек, из них 32 за последние сутки. Непосредственно от COVID-19 скончалось 898 человек, еще 550 — от сопутствующих заболеваний. Коэффициент распространения инфекции сохраняет свое значение выше единицы. Это означает, что в регионе увеличивается темп заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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