10 января 2021

МИД Эстонии прокомментировал предложение войти в состав России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Эстонии, флаг эстонии
МИД Эстонии обвинил оппозицию в попытке дискредитировать страну Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr

Эстонская оппозиция пытается дискредитировать государство и правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, комментируя предложение депутатов вынести на референдум вопрос вхождения страны в состав России.

«Идея этого предложения была ясна: дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне с целью достижения внутриполитического успеха», — цитируют министра РИА «Новости». Рейнсалу обратил внимание и на другие подобные предложения реформистов: выйти из НАТО, инициировать воссоздание СССР, запретить обучение на эстонском языке и другие.

Войти в состав России Реформистская фракция в парламенте Эстонии предложила в ходе обсуждения возможности проведения референдума на тему того, является ли брак союзом исключительно мужчины и женщины. Парламентская оппозиция решила затянуть обсуждение законопроекта, предложив более девяти тысяч поправок большинство из которых к теме документа отношения не имеет.

Ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в состав России страна не войдет ни при каких обстоятельствах. Само предложение он назвал безответственным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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