Свердловский парламент закрыли от людей Навального

В свердловском Заксобрании опасаются пришествия сторонников Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское Заксобрание изменило принцип формирования молодежного парламента. Как следует из внутреннего постановления от 22 декабря, отныне на выборах будут применять мажоритарную систему вместо смешанной. По замыслу авторов идеи, это исключит вероятность избрания активистов несистемных оппозиционных организаций — в первую очередь штаба Алексея Навального.

Молодежный парламент (МП) — совещательный орган при Заксобрании. Его задумывали как трамплин для начинающих политиков до 30 лет. Последний раз состав МП обновлялся в начале 2018 года — по тому же принципу, что и Заксобрание: 25 депутатов — от одномандатных округов, 25 — по партийным спискам.

«Внести в положение о молодежном парламенте <…> следующие изменения: в части второй пункта 11 слова „пропорциональной и“ исключить», — говорится в документе, подписанном спикером ЗакСО Людмилой Бабушкиной. На выборах 26—28 февраля вместо списков одномандатные округа сделают двухмандатными. «Штаб Навального, используя узнаваемость в Екатеринбурге, мог пройти в молодежный парламент по спискам и впоследствии использовать его как трибуну», — объяснил источник URA.RU в Заксобрании.

По его словам, один из лоббистов ограничения — Артем Николаев, лидер уральской «Молодой гвардии „Единой России“» (молодежного крыла «ЕР», которое имеет большинство в действующем созыве МП). Сам Николаев отказался от комментариев по теме. Депутат Заксобрания Елена Чечунова, курирующая работу МП, заявила, что упразднение списков на выборах поставит кандидатов в равное положение. В разговоре с URA.RU Людмила Бабушкина так же заверила, что ее постановление не имеет политической подоплеки.

Глава штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько заявил, что не в курсе этой инициативы. «Молодежный парламент — настолько эфемерная структура, что борьба за места в ней не имеет смысла», — сказал он.